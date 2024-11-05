En önemli seçim olan Demokrat Parti adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı eski Başkan Donald Trump arasındaki başkanlık yarışının yanısıra oy pusulasında ulusal, eyalet ve yerel düzeylerde sayısız başka yarış da bulunuyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı her iki yılda bir olduğu gibi seçimle belirleniyor ve Meclis üyeleri iki yıllık dönemler halinde görev yapıyor. Üyelerin altı yıllık dönemler halinde görev yaptığı Senato'da ise bu yıl 100 sandalyeden 34'ü için oylama yapılacak.

Eyalet valilerinin yarışlarında ise 11 koltuğun sahibi belirlenecek. Ayrıca eyalet meclis üyeleri, belediye başkanları ve belediye pozisyonları da dahil eyalet düzeyinde ve yerel düzeyde binlerce koltuk için yarış var.

Bu yarışların yanısıra birçok eyalette referandum olarak bilinen ve kürtaj yasasından vergi politikasına veya marihuana kullanımına kadar bir dizi konuda seçmenlerin karar vermelerini isteyen önlemler de oy pusulasında yer alıyor.

- Oy verme işlemi ne zaman?

Bu konuda her eyalette farklı bir uygulama bulunuyor. Neredeyse 50 eyaletin tamamı ve Washington DC, bu yıl 5 Kasım olan seçim gününde bizzat seçim merkezine giderek oy kullanmanın bir versiyonunu sunuyor.

Ayrıca çoğu eyalet seçmenlerin oy pusulalarını posta yoluyla gönderebilecekleri veya belirlenen bir yere bırakabilecekleri şekilde oy kullanma imkanı da sağlıyor. Eyaletlerin çoğunda erken oy kullanma imkanı da bulunuyor. Bazı eyaletlerde Eylül ayında oy kullanma işlemi başlamıştı.

- En çekişmeli eyaletler hangileri?

Harris ve Trump arasındaki yarışın en çekişmeli geçeceği tahmin edilen yedi eyalet bulunuyor.

Bu eyaletler Pennsylvania, Georgia, Kuzey Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin ve Nevada. Seçimin kaderini belirleyebilecek bu yedi eyalet kritik önemleri ve çekişmeli yarıştan dolayı “savaş alanı” eyaletler olarak adlandırılıyor.

Bu eyaletlere seçimden seçime Demokrat veya Cumhuriyetçi aday arasında gidip gelmelerinden dolayı “salıncak eyalet” veya geleneksel Demokrat renk olan mavi ile Cumhuriyetçi renk kırmızının karışımından oluşan “mor eyalet” de deniyor.

- Kimin kazanacağı tahmin ediliyor?

Başkanlık yarışı için yapılan anketler, iki ana adayın yaz sonunda parti kongrelerinde kesinleşmesinden bu yana bölünmüş durumda.

Ancak seçimden önceki haftalarda anketlerde adaylar birbirlerine daha yakın çıktı. Birçok kamuoyu yoklaması, oylamanın sonucunu büyük olasılıkla belirleyecek yedi kritik eyaletin tamamında adaylar arasındaki farkın, anketlerin hata payları içinde olduğunu gösteriyor.