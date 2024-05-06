Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ABD'de hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, Adana'daki mezarı otopsi için açılarak, cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Taktaş'ın merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'ndaki kabrinin açılması sırasında savcı, polis, ailenin avukatı ve bir aile üyesi hazır bulundu.

Belediye görevlilerince açılan mezardan çıkarılan Taktaş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Taktaş'ın ailesinin avukatı Fethi Öksüz, burada gazetecilere, soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirildiğini, otopsi işlemlerine bugün başlanılacağını söyledi.

Otopsi raporunun çıkmasını bekleyeceklerini ifade eden Öksüz, süreci yakından izlediklerini kaydetti.

- Olayın geçmişi

ABD'de 3 Nisan'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Yağmur Taktaş'ın cenazesi 20 Nisan'da Adana'da toprağa verilmişti. Ailenin ve avukatlarının talebi üzerine, Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için 6 Mayıs'ta fethi kabir işlemi yapılacağı bildirilmişti.

Taktaş'ın ailesinin avukatı Fethi Öksüz, "Yağmur'un vefat ettiği vakitte şüpheli şahsın (ABD'li erkek arkadaşı A.F.C'nin) yanında bulunduğuna ilişkin elimizde şu anda mevcut bir delil var. Bunu soruşturmaya bugün itibarıyla aksettireceğiz. Azmettirme ihtimallerinin olduğunu düşündüğümüzden, şüpheli şahsın ailesinden de tarafımız şikayetçi olmuş bulunmakta." ifadelerini kullanmıştı.