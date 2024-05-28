ABD'nin orta kesimlerinde etkili olan hortum ve fırtınalar nedeniyle en az 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda ev yıkıldı. Dün gece itibarıyla, yedi eyalette yaklaşık 300 bin kişi elektriksiz kaldı.

Aşırı hava olayları Texas, Oklahoma, Kentucky ve Arkansas dahil yedi eyalette etkili oldu. Kentucky valisi eyalette acil durum ilan etti.

Texas eyaletindeki Cook County bölgesi şerifi Ray Sappington ölenler arasında iki ve beş yaşlarında iki çocuk ile aynı aileden üç kişinin bulunduğunu söyledi.

Colorado'da bir çiftçi ve otuz dört ineği yıldırım çarpması sonucu öldü.

Texas’taki Valley View bölgesinin şerifi geriye sadece enkaz izi kaldığını belirtti ve “Yıkım oldukça şiddetli” dedi.

Valley View’den gelen görüntülerde bir benzin istasyonu ve dinlenme tesisinin neredeyse tamamen yıkıldığı görülüyor.

Hortumlar kamyonları devirdi, Dallas yakınlarındaki bir otoyolu kapattı ve bölge genelinde on binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı.

Pazar günkü Indianapolis 500 yarışı da şimşek, gök gürültüsü ve şiddetli yağmur nedeniyle dört saat ertelendi, yaklaşık 125 bin seyirci tahliye edildi.

Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, eyalet acil müdahale birimlerinin afetten etkilenen yerlere müdahale etmek üzere harekete geçirildiğini söyledi.

Arkansas'ın Rogers kentindeki polis yetkilileri, hortumun ağaçları ve elektrik hatlarını devirmesi ve gaz tedarik hatlarına zarar vermesinin ardından mahsur kalan birkaç kişiyi kurtardıklarını söyledi.

Eyalet yetkilileri bir kadının Olvey'de yıkılan bir evin dışında ölü bulunduğunu, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kentucky'de Louisville Belediye Başkanı Craig Greenburg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddetli fırtına sırasında bir adamın devrilen bir ağaç nedeniyle öldüğünü belirtti.

Poweroutage.us web sitesine göre, Texas'tan Kansas, Missouri, Arkansas, Tennessee ve Kentucky'ye kadar uzanan eyaletlerde yaklaşık 470 bin kişi elektriksiz kaldı.