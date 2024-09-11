ABD Uluslararası Güvenlik Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallender dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştü.

Fileleftheros gazetesi: “Kıbrıs-ABD: Daha İleri Savunma İşbirliğine Doğru” başlıkları altında verdiği haberinde, ABD Uluslararası Güvenlik Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallender’in dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştüğünü yazdı.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın da hazır bulunduğu görüşmede, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin daha ileri taşınmasına ilişkin konuların ele alındığını belirten gazete, ABD’li Bakan Yardımcısı Wallender’in görüşme sonrası yaptığı açıklamalara yer verdi.

Wallender görüşmenin; “Hristodulidis’in Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ilişkin stratejik vizyonunu ve son iki yıldır çok büyük ve önemli ölçüde gelişen ikili savunma ilişkilerimiz hakkındaki düşüncelerini öğrenmem için büyük fırsat teşkil etti” ifadelerini kullandı.

“New Jersey ulusal muhafızları ile RMMO arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi konusu çerçevesinde profesyonel askerlik eğitimi, ortak tatbikatlar ve belirli şekillerde yetkilerin geliştirilmesi gibi konuları görüştüklerini” belirten Wallender; “Hristodulidis’in ise kendisiyle, bölgesel güvenlik için gerekli unsurların neler olduğu ve ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’yle iş birliği içerisinde gerek bölge ülkeleri gerekse tüm Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları için bölgedeki istikrarın sağlanmasındaki rolünü anladığını dile getirdiğini” ifade etti.

Wallender, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki savunma iş birliğini geliştirmeye devam etmekte kararlı olduğunu da vurguladı.

Gazete, Wallender’in Güney’deki ziyareti çerçevesinde “CYCLOPS” merkezini de ziyaret ettiğini ve bilgi aldığını aktardı.