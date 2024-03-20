50'ye yakın ülkeden teknokrat düzeyindeki temsilci yarın Rum tarafında Gazze’ye insani yardım için koordinasyonu sağlamak amacıyla görüşecek

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Curtis Ried, Gazze’ye denizden insani yardım inisiyatifine katkı koyacak 50'ye yakın ülkeden temsilcinin katılımıyla yarın yapılacak uzmanlar toplantısına katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gitti. Ried, dün akşam saat 20.00’de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşerek ABD Başkanı Joe Biden’ın mektubunu iletti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler haber portallarında Biden’ın, Hristodulidis’i “Amalthea” isimli Gazze’ye insani yardım koridorunun hayata geçirilmesine önderlik etmesi nedeniyle övdüğü mektubunda, ABD’nin destek vermeye hazır olduğunu ve insani yardımın Gazze’deki sivil halka ulaştırılmasını kolaylaştırmak için Gazze kıyılarına geçici bir liman iskelesi kurma kararını ilettiği bilgisi aktarıldı.

Fileleftheros’un “Gazze’ye Yardım İçin Koordine Oluyorlar” başlıklı haberine göre Curtis Ried, geçen ocak ayında da Güney Kıbrıs’ı ziyaret ederek Rum yetkililerle görüştü. Kamuoyuna pek yansımasa da bu ziyaret, ABD hükümetinin Larnaka-Gazze insani yardım koridorunun hayata geçirilmesiyle ilgili aldığı kararlarda belirleyici oldu. Ried bu kez, yaklaşık 50 ülkeden uzmanların katılımıyla yarın Rum tarafında gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere yeniden Güney Kıbrıs’a gitti.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yabancı temsilcilerin Güney Kıbrıs’ta olmasının, ülkenin bölgede oynayabileceği rolün önemini gösterdiği kaydedildi. Bakan Konstantinos Kombos’un yarınki uzmanlar toplantısı öncesinde bu sabah ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Curtis Ried, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Müsteşarı Reem Ebrahim Al Hasimi ve BM Gazze İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile görüşeceğini açıkladı.

Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Kombos ise “Open Arms” isimli geminin gerçekleştirdiği ilk seferle Larnaka’dan Gazze’ye ulaşan 200 ton insani yardımın teslim edildiğini, ikinci parti yardımı taşıyacak geminin ise demir almaya hazır olduğunu açıkladı. Letimbiotis dünkü Rum Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, İkinci geminin, uzlaşılan protokoller çerçevesinde ileriki günlerde yola çıkacağını, protokoller uyarınca Larnaka’dan demir alması için hava şartlarının bile uygun olması gerektiğini kaydetti.

Letimbiotis yarın Güney Kıbrıs’ta düzenlenecek teknokratlar düzeyindeki toplantının, insani yardımın Gazze’ye daha sık aralıklarla ve süreklilik arz edecek şekilde ulaştırılması için katılımcı ülkeler arasında koordinasyon hedefiyle yapılacağını belirtti.