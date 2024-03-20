BM Genel Sekreteriyle baş başa görüşüp görüşmeyeceği bilinmiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün ile yarın, Brugge kentinde ve Brüksel’de temaslarda bulunacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Brüksel’e ve Brugge kentine gideceğini ifade eden Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Hristodulidis’in bugün “Avrupa Kolejinde” konuşma yapacağını, yarın ise Brüksel’de Avrupa Konseyi toplantısına katılacağını yazdı.

Açıklamasında Hristodulidis’in yarın AB üye devletleri liderlerinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yapacağı çalışma yemeğine katılacağını da dile getiren Letimbiotis, Hristodulidis’in Guterres’le baş başa görüşüp görüşmeyeceği konusundaki bir soruya ise, BM Genel Sekreterinin programı temelinde fırsat verilirse, bunun ihtimal dışında olmadığı yanıtını verdi.

Hristodulidis’in Avrupa Kolejindeki “Kıbrıslı Üniversite Öğrencileri Derneği’nin” daveti üzerine bugün Brugge kentine gideceğini ve “Kıbrıs’a atfedilmiş ulusal hafta çerçevesinde” Avrupa Kolejinde konuşma yapacağını ifade eden Letimbiotis, ilk kez bir Rum Yönetimi Başkanının Koleji ziyaret ettiğini dile getirdi.

Hristodulidis’in burada Avrupa Koleji Rektörü Federica Mogherini’yle baş başa görüşeceğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in kolejde konuşma yapacağını ve Brüksel’e hareket etmeden önce Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’la da görüşeceğini kaydetti.

Hristodulidis’in yarın Avrupa Halk Partisi toplantısı çalışmalarına katılacağını, akabinde ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve AB üye devletleri başkanlarıyla bir yemeğe katılacağını kaydeden gazete, çalışma yemeğinin konusunun Orta Doğu, Ukrayna’daki durum ve küresel sıkıntılar olduğunu belirtti.

Bunu, Avrupa Konseyi toplantısı çalışmaları ile akşamki çalışma yemeğinin izleyeceğini kaydeden gazete, Konseyde ele alınacak konular arasında Orta Doğu, Ukrayna meselesi, göç, güvenlik aynı zamanda AB’nin genişlemesi ile dış ilişkilerin bulunacağını belirtti.

Hristodulidis’in 22 Mart Cuma günü Avrupa Ekonomik Alanının 30’uncı yıldönümüyle ilgili bir etkinliğe katılacağı da ifade edildi.

Haravgi gazetesinin “Başkanın Belçika’da BM Genel Sekreteriyle Görüşüp Görüşmeyeceği Bilinmiyor- Kıbrıs Sorunu Avrupa Halk Partisi Toplantısında Yok” başlıklarıyla yer verdiği habere göre ise Letimbiotis açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Belçika’da BM Genel Sekreteriyle baş başa görüşüp görüşmeyeceğinin bilinmediğini yazdı.