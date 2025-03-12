CBS News'e konuşan Lutnick, Trump'ın ekonomi politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lutnick, tarifelerin "kısa vadeli durgunluğa yol açsa bile buna değip değmeyeceği" sorusuna, "Bu politikalar, Amerika'nın şimdiye kadar sahip olduğu en önemli şeyler." diye yanıt verdi.

Resesyona neden olsa da tarifelerin buna değeceğini belirten Lutnick, vatandaşların bu konuda endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Lutnick, bu politikaların gelir sağlayacağını savundu.

- ABD, iki komşusuna ek tarifeler uygulamıştı

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.

Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.