ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Kanada ve Meksika'ya yönelik yürürlüğe giren tarifelerin bu ülkelerin fentanil akışını durdurmaları halinde kaldırılabileceğini belirterek, "Bu bir ticaret savaşı değil, uyuşturucu savaşı." dedi.

Lutnick, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanada, Meksika ve Çin'e uygulanan mevcut tarifelerin uyuşturucu politikasıyla ilgili olduğunu vurgulayan Lutnick, Çin'in opioid ürünleri ürettiğini ve Meksika ile Kanada'nın bunları ABD'ye soktuğunu söyledi.

Lutnick, buna bir son verilmesi gerektiğini belirterek, "Sınırda iyi bir iş çıkardılar ama fentanil akışını durduramadılar." diye konuştu.

"Bu bir ticaret savaşı değil, uyuşturucu savaşı" değerlendirmesinde bulunan Lutnick, "Eğer fentanil akışını durdurabilirlerse ve Başkana fentanil akışını durdurabileceklerini kanıtlayabilirlerse, o zaman elbette Başkan bu gümrük vergilerini kaldırabilir." ifadelerini kullandı.

Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergilerini 2 Nisan'da açıklanması planlanan ticaret politikasıyla ilgili önlemlerden ayıran Lutnick, 2 Nisan'ın ticaret açısından bir "sıfırlama" olacağını ifade etti.

Lutnick, "ülkelerin ABD'yi kullandığını ve suistimal ettiğini" belirterek, bunun değişeceğini kaydetti.

Tarifelerin kısa vadeli fiyat hareketlerine neden olabileceğini belirten Lutnick, ancak durumun "uzun vadede tamamen farklı olacağını" savundu.