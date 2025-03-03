ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "aklını başına toplaması" ve "minnettarlıkla" masaya dönmesi ya da başka birisinin ülkeye liderlik etmesi gerektiğini belirtti.

Johnson, ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından NBC News'e verdiği mülakatta, Ukrayna liderinin ABD'nin onlara sağladığı yardım için minnettarlığını ifade etmek yerine ev sahibini azarladığını ve sözünü kestiğini dile getirdi.

Trump'ın Rusya ile Ukrayna'yı barış noktasında bir araya getirmeye çalıştığını ifade eden Johnson, "Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da yaptığı şey, bize henüz buna hazır olmadığının sinyalini vermekti ve bence bu, büyük bir hayal kırıklığı." dedi.

Johnson, ABD tarafından müzakere edilen barış anlaşmasına ulaşılması için Zelenskiy'nin "aklını başına toplaması" ve "minnettarlıkla" masaya dönmesi ya da başka birisinin ülkeye liderlik etmesi gerektiğini kaydetti.

ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın doğasında güvenlik garantilerinin bulunduğunu belirten Johnson, anlaşmanın imzalanması halinde Ukrayna için "bir seviye güvenlik" sağlayacağını dile getirdi.

Johnson, anlaşma imzalandıktan sonra Ukrayna'nın ABD ile ekonomik ortaklığa gireceğini ve Washington'ın çıkarları ile yatırımlarını her zaman koruyacağını ifade ederek, "Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore, bunu biliyor. Bu, bizim için çok önemli bir mesaj." dedi.

- Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy, Fox News'e verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soru üzerine özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını vermişti.



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