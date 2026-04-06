Virgil van Dijk, Manchester City'nin 4-0'lık ezici galibiyetiyle FA Cup'tan elenen Liverpool için durumun "zihinsel açıdan çok zor" olduğunu itiraf etti.

Bu hafta Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain'e konuk olacak Liverpool'da kaptan Van Dijk, Etihad Stadyumu'ndaki kötü performanslarından sonra takımı motive etmenin zor olacağını söyledi.

Bu, Liverpool'un bu sezon tüm kulvarlarda 15. yenilgisiydi ve moralsiz Van Dijk, sezonun dörtte üçünün böyle geçtiğini söyledi.

Liverpool'un en çok hayal kırıklığı yaratan sonuçlarından ve performanslarından biri olup olmadığı sorulduğunda, şu yanıtı verdi:

Bu sezon zaten birkaç tane ağır yenilgi aldık. Zihinsel açıdan çok zor bir durumda olduğumuzu söylemeliyim.

Bu sezon birçok kez umutlandığım ama performanslarımızı geliştiremediğimiz maçlar oldu. Bugün ikinci yarıda, yeterli gücü gösteremedik, mücadeleleri kazanamadık, zordu. 4-0 kaybetmek çok zorlayıcı.

Durumu nasıl tersine çevirebileceğimizi bulmaya çalışıyorum ama sezonun neredeyse yüzde 75'inde bunu yaşadık. Bu beni gerçekten üzüyor. Şimdi odak noktamız Paris'teki deplasman maçı ama zor. Sindirmesi zor bir pazar olacak.

Liverpool taraftarlarının çoğu maçın bitiş düdüğünden çok önce Etihad Stadyumu'nu terk etti ve onları suçlamayan Van Dijk, onlardan özür diledi.