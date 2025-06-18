ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran'ın füze saldırıları üzerine İsrail'i terk etmek isteyen ABD vatandaşları için tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

ABD Büyükelçisi Huckabee, X hesabından yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin İsrail'i terk etmek isteyen ABD vatandaşları için tahliye uçuşları ve yolcu gemisi kalkışları üzerinde çalıştığını belirtti.

Huckabee, tahliyeler için kayıt işlemlerinin başladığını kaydetti.

Öte yandan İsrael Hayom gazetesinde yer alan haberde ise, İran ile çatışma sürecinin başlamasından bu yana ilk kez 20 Haziran Cuma günü yabancılar ve diplomatların ülkeden uçmasına izin verileceği duyuruldu.

Haberde, İsraillilerin ise yalnızca bir istisna komitesinin onayıyla uçabileceği aktarıldı.