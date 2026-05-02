ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın, İsrail'e 992,4 milyon dolarlık Gelişmiş Hassas İsabet Silah Sistemi (APKWS) ve ilgili teçhizatın olası satışını onayladığı bildirildi.

Açıklamada, satışın ana yüklenicisinin ABD'nin New Hampshire eyaletinde bulunan "BAE Systems" olacağı ifade edildi.

İsrail'e yapılacak bu satışın "derhal" yapılmasını gerektiren "acil bir durumun mevcut olduğunun tespit edildiği" kaydedilen açıklamada, bu satış için Silah İhracatı Kontrol Kanunu'nun 36(b) maddesi uyarınca Kongre'nin inceleme şartlarından feragat edildiği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan diğer bir açıklamada da Katar, Kuveyt ve BAE'ye olası askeri malzeme satışının onaylandığı belirtildi.

Bakanlık tarafından Patriot Hava ve Füze Savunma sistemlerinin ikmal hizmetleriyle ilgili ekipmanların Katar'a 4,01 milyar dolar karşılığında satılmasının onaylandığı aktarılan açıklamada, ayrıca "APKWS" sisteminin Katar'a 992 milyon dolar ve BAE'ye ise 147,6 milyon dolar karşılığında satılması planının da kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Entegre Muharebe Komuta Sistemi'nin Kuveyt'e 2,5 milyar dolar karşılığında satılmasına onay verildiği ifade edildi.