Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25 Nisan-1 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 1 artarak 408'e yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 64 azaldı.

Perşembe gününü 114,01 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 108,17 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 101,94 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 105,07 dolar seviyesinde tamamlamıştı.