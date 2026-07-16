CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM, ABD Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 21.00'de (TSİ 04.00) İran'a yönelik saldırı dalgasını bitirmiştir." ifadesi kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere İran'ın oluşturduğu tehditlerin azaltılması adına İran komuta merkezleri, hava savunma bölgeleri, füzeleri, İHA kapasiteleri ve sahil tarama tesislerinin vurulduğu aktarıldı.

Bender Abbas dahil birçok konumda hedefleri vurmak için hassas silahların kullanıldığı belirtilen açıklamada, Büyük Tunb adasındaki sahil güvenlik ve gemi füze tesislerinin vurulduğu ifade edildi.

CENTCOM, dün 22.00'de (ABD doğu saatiyle 15.00) İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlatıldığını bildirmişti.