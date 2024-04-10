ABD ordusu, İran tarafından Yemen’deki Husilere gönderilirken ele geçirilen silah ve mühimmatı Ukrayna’ya gönderdiğini açıkladı.



Geçen hafta yapılan bu transfer, Ukrayna'nın mühimmat sıkıntısı çektiği bir dönemde gerçekleşti. Kiev yönetimi sıklıkla topçu ve hava savunma mühimmatına ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerine 5 binden fazla AK-47 saldırı tüfeği, makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, roket güdümlü el bombası ile 500 binden fazla mühimmat transfer etti" dedi.



Açıklamada, 4 Nisan'da Kiev'e gönderilen silahların “bir Ukrayna tugayını donatmaya yetecek kadar malzeme oluşturduğu” belirtildi.

CENTCOM, mühimmatın 22 Mayıs 2021 ile 15 Şubat 2023 tarihleri arasında ABD donanması tarafından durdurulan dört gemiden alındığını belirtirken, silahların İran Devrim Muhafızları tarafından Husilere gönderilmekte olduğunu kaydetti.

-İran: "Bize ait olmayan silahlar hakkında yorum yapamayız"

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ise konuyla ilgili, "Bize ait olmayan silah ve mühimmatlar hakkında yorum yapamayız" açıklamasında bulundu.

Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e daha fazla silah sağlama çabası içinde olduğu biliniyor.

Bu kapsamda hazırlanan 60 milyar dolarlık yeni güvenlik paketi Cumhuriyetçi Parti’nin ağırlıklı olduğu Temsilciler Meclisi’nde Başkanı Mike Johnson tarafından engellenmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bu gelişme sonrası"Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna güçlerinin silah ve mühimmat, özellikle de ağır topçu mermisi sıkıntısı çekmesi üzerine ABD ve müttefikleri Kiev'i silahlandırmak için yeni yollar arıyor.