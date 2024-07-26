“Gazze'yi yerle bir etmenin kesinlikle hiçbir haklı gerekçesi olamaz”

Yahudi asıllı ABD Kongre üyesi Sara Jacobs, “Gazze'yi yerle bir etmenin kesinlikle hiçbir haklı gerekçesi olamaz,' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'nde konuştu.

Netanyahu, ABD Kongre üyeleri tarafından sık sık ayakta alkışlandı. Ancak ABD Kongresi'nin en genç vekillerinden olan Yahudi asıllı Sara Josephine Jacobs, Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasına katılmadı.

ABD'li MSNBC haber kuruluşunda bir yazı yayınlayan Jacobs, Yahudilik inancı nedeniyle Netanyahu'nun konuşmasına katılmadığını açıkladı.

X platformundan yaptığı paylaşıma yayınlanan yazısını ekleyen Jacobs, "Yahudi yetiştirilme tarzım ve değerlerim nedeniyle Başbakan Netanyahu'nun bugünkü konuşmasına katılamıyorum," dedi.

Yazısında iyi bir Yahudi olduğuna ve ailesiyle birlikte yazları İsrail'de zaman geçirdiğine değinen Jacobs, İsrail'in saldırılarının geldiği boyut nedeniyle vicdanen rahatsızlık duyduğunu da dile getirdi.

Jacobs, "Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasına katılmayı vicdanen kabul edemedim," ifadesini kullandı.

7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısına istinaden İsrail'in kendini savunma hakkının olduğunu belirten Jacobs, gelinen süreçte Gazze'de orantısız güç uygulandığını ve bundan dolayı endişe duyduğunun altını çizdi.

Jacobs, İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkını kullanmış olmasına rağmen gelinen noktanın kabul edilemez olduğunu şu cümlelerle dile getirdi: "Gazze'yi yerle bir etmenin, neredeyse tüm sivil nüfusu yerinden etmenin ve Filistinli nesilleri yok etmenin kesinlikle hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Okullardan mülteci kamplarına, ambulanslardan hastanelere ve su tesislerine kadar birçok sivil altyapı yıkıldı. İnsani yardımın etkin bir şekilde ulaştırılamaması ve dağıtılamaması, 1 milyon Filistinlinin yakın zamanda en yüksek seviyede açlık yaşamasına neden olacak."

-“Netanyahu çatışmayı Batı Şeria'daki yerleşimi genişletmek için kullanıyor'

Yazısında askeri operasyonların bir çözüm getirmeyeceğine değinen 35 yaşındaki Kongre üyesi Jacobs, "Daha güçlü bir askeri harekât bile, temel siyasi meseleler kabul edilmeden işe yaramayacak," dedi.

İsrail lideri Netanyahu'nun ateşkese isteksiz yaklaşmasının altında başka planlar olduğunu ileri süren Jacobs, "İsrail Hamas'ın yarattığı tehdide, ancak örgüte [Hamas'a] destek veren temel sorunları ele alarak etkili bir şekilde karşı koyabilir. Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin hakkı olmamasına rağmen Netanyahu bir ateşkes anlaşmasına varma konusunda isteksiz görünüyor. İki devletli çözüm fikrine karşı çıkmaya devam ediyor ve hatta bu çatışmayı Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini ilerletmek için kullanıyor," değerlendirmesinde bulundu.

-Netanyahu'nun konuşması

Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nin Refah kentinde "neredeyse hiç sivil öldürmediklerini" savundu.

İsrail ile Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas arasındaki çatışmalar, 7 Ekim 2023’te tekrar şiddetlendi. Hamas militanlarının düzenlediği ve 1.200 kişinin ölümüne sebep olan saldırının ardından İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 38.000'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 89.700 kişi de yaralandı.

Netanyahu, yakın zaman önce bölgedeki İsrailli bir komutanın kendisine Refah’ta gerçekleştirilen "operasyonlarda" öldürülenlerin "neredeyse hiçbirinin" sivil olmadığını kendisine doğruladığını iddia etti.

Netanyahu, Kongre’de yaptığı konuşma esnasında Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Demokrat üyelerin neredeyse yarısı tarafından da boykot edildi.