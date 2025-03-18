ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail ordusunun ateşkesi bozarak Gazze'yi tekrar havadan bombalamaya başlamasından "tamamen Hamas'ın sorumlu olduğunu" ileri sürdü.

Bruce, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Savaştan ve düşmanlıkların yeniden başlamasından tamamen Hamas sorumludur." ifadesini kullandı.

"Hamas, (Özel Temsilci) Steve Witkoff'un geçen çarşamba sunduğu 'köprü' önerisini kabul etseydi, her ölüm önlenebilirdi." görüşünü savunan Bruce, Hamas'ı, İsrail ile devam eden anlaşma sürecini zorlaştırmakla suçladı.

Tammy Bruce, "Hamas, önümüzdeki zorlayıcı anlaşmayı geciktiriyor ve Filistinlileri sonuçlarına katlanmaya zorluyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, açıklamasında, ABD'nin, İsrail-Hamas ilişkileri konusundaki yaklaşımını kararlılıkla koruduğunu belirterek, "Barış için İsrail'in yanında durun." ifadesine yer verdi.

- Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne bu sabah düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini açıkladı.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese ara bulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.