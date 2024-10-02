ABD Dışişleri Bakanlığı, Tahran’ın İsrail’e yönelik füze saldırıları için, “küstahça ve kabul edilemez bir saldırı” ifadesini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gazetecilere, “Birkaç saat önce, İran beş ay içinde ikinci kez İsrail'e doğrudan bir saldırı başlattı ve bu saldırıda yaklaşık 200 balistik füze de yer aldı. Bu asla kabul edilemez ve tüm dünya bunu kınamalı” dedi.

Blinken, “İlk raporlar, İsrail'in ABD ve diğer ortakların aktif desteğiyle bu saldırıyı etkili bir şekilde püskürttüğünü gösteriyor. İsrail'in savunmasına olan bağlılığımızı bir kez daha gösterdik. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde İsrail ve bölgedeki diğer ortaklarla çok yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Washington'ın an itibariyle saldırı sonucu ABD tesislerinde herhangi bir hasara dair bilgisinin olmadığını söyledi.

Miller, “Bildiğiniz gibi, bugün erken saatlerde İsrail'deki personelimize, Dışişleri Bakanlığı personeline evlerinde kalmaları için bir emir verdik. Personelimiz için tam sorumluluğumuz var. İsrail'de herhangi bir sivil kayıptan, hele ki bir Amerikan vatandaşı kaybından haberimiz yok. Batı Şeria'da ölen bir Filistinli’ye dair bir rapor var” dedi.

Miller ayrıca, ABD'nin İran hükümetinden İsrail’e karşı böyle bir saldırı başlatacaklarına dair bir uyarı almadığını belirtti.

Miller, Blinken’ın ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Beyaz Saray ulusal güvenlik ekibiyle beraber saldırıyı ve ABD’nin yanıtını takip ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da İran’ın İsrail’e yönelik saldırısını kınadı.

Saldırıyı önemli bir tırmanış olarak değerlendiren Sullivan, İsrail'in can kaybı olmadan saldırıyı savuşturmuş gibi göründüğünü söyledi.

Sullivan, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada saldırı için, "Bu, İran tarafından önemli bir tırmanış ve önemli bir olay. İsrail'e destek verip, İsrail'deki bu saldırıda kimsenin ölmediği bir durum yaratabilmemiz de aynı derecede önemli" dedi.

Sullivan, "Bu saldırının sonuçlarının ağır olacağını açıkça belirttik ve bunu gerçekleştirmek için İsrail ile birlikte çalışacağız" diye ekledi.

Sullivan, Biden yönetiminin durumu izlemeye devam ettiğini ve bir yanıt açısından sonraki adımlar konusunda İsrailliler’le görüştüklerini söyledi. Ayrıca Sullivan, Biden yönetiminin Batı Şeria'da bildirilen bir Filistinli sivilin ölümünü takip ettiğini söyledi.

Pentagon yaptığı açıklamada, iki ABD Donanması muhribinin İsrail'i hedef alan İran füzelerine karşı yaklaşık bir düzine füze fırlattığını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, gazetecilere yaptığı açıklamada, füzelerin düşürülmesinde başka hiçbir ABD askeri aracının kullanılmadığını söyledi. Ryder, İsrail’e yönelik füzelerin tamamının İran'ın içinden atıldığını belirtti.