Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'da kalıcı ve adil barış için ABD ile yürütülen görüşmelerden memnuniyetlerini dile getirirken, benzer düşünen ortaklar ve müttefiklerle bu hedef için çalışma konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinin Ukrayna ile ilgili sonuç bildirisi paylaşıldı.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile çevrim içi yapılan görüşmenin ardından, Macaristan hariç AB'ye üye tüm ülkelerin liderleri ortak bildiriye imza attı.

AB'nin Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan "sürekli ve sarsılmaz" desteğinin teyit edildiği bildiride, "AB, Ukrayna'nın kendi güçlü askeri ve savunma kabiliyetlerinin temel bir bileşen olarak mümkün olan en güçlü konumda olmasını gerektiren 'güç yoluyla barış' yaklaşımını sürdürüyor. Bu yaklaşım doğrultusunda AB, benzer düşünen ortaklar ve müttefiklerle koordinasyon halinde, Rusya'nın saldırganlığına karşı savunma hakkını kullanırken Ukrayna'ya ve halkına daha kapsamlı destek sağlamaya kararlıdır." mesajı paylaşıldı.

Adil ve kalıcı bir barışa olan desteklerini de yineleyen AB liderleri, bildiride "AB Konseyi, Ukrayna ve ABD'nin 11 Mart'ta Suudi Arabistan'da yaptıkları toplantının ardından ateşkes anlaşması, insani çabalar, ABD istihbarat paylaşımı ve güvenlik yardımının yeniden başlatılması önerilerini içeren ortak açıklamasını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verdi.

AB liderleri, Rusya üzerinde yaptırımlar vasıtasıyla baskıyı sürdürmek konusundaki kararlılıklarının altını bir kere daha çizerek, "Bir barış anlaşmasının, Ukrayna'nın gelecekteki Rus saldırganlığını caydırmak için sağlam ve güvenilir güvenlik garantileriyle birlikte olması gerekir. AB Konseyi, bu konuda benzer düşünen ve NATO ortaklarıyla birlikte başlatılan çabaları memnuniyetle karşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bildiride AB'nin Ukrayna'ya düzenli ve öngörülebilir mali ve askeri destek sağlamaya devam edeceği ifade edilirken, "AB, uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde Ukrayna'nın toparlanmasını ve yeniden inşasını desteklemeye kararlıdır. İtalya'nın ev sahipliği yapacağı Temmuz 2025'teki Ukrayna Kurtarma Konferansı bu bağlamda önemli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.