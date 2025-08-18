Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, bugün ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla Washington'da yapılacak görüşmeyi değerlendirmek için yarın Konseyi toplayacağını bildirdi.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bugünkü görüşme hakkında bilgilendirme amacıyla yarın Brüksel yerel saatiyle 13.00'te video konferans yöntemiyle AB Konseyi'ni toplayacağını duyurdu.

Ayrıca Costa, AB'nin ABD ile birlikte Ukrayna ve Avrupa'nın "hayati güvenlik çıkarlarını koruyan kalıcı barış" için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

AB Konseyi'ni Costa'nın başkanlığında Birlik üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları oluşturuyor.

Trump'ın, Zelenskiy ile Washington'da bugün yapacağı görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bazı Avrupalı liderler de katılacak.