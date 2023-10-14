Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail-Filistin çatışmasının Avrupa'nın içerisine "getirilmemesi" gerektiğini belirterek, bölgedeki çatışmanın "Avrupa'ya yönelen mültecilerde artış yaratabileceği, bunun da göçmen karşıtı güçleri harekete geçirebileceği" uyarısında bulundu.

Associated Press'e (AP) verdiği röportajda "Eğer bölgesel düzeyde daha fazla zorluk yaşanırsa, mülteciler nedeniyle Avrupa topraklarında da büyük zorluklar yaşarız." değerlendirmesinde bulunan Michel, çatışmanın Avrupa'ya yönelen mültecilerde artış yaratabileceğini anlattı.

Michel, bu durumun da Avrupa'da "göçmen karşıtı güçleri harekete geçirme, kutuplaşmayı derinleştirme ve İsrail ile Filistin destekçileri arasındaki gerilimi alevlendirme riskini" artırabileceğini kaydetti.

Michel, Avrupa'da yaşanabilecek zorlukların, "AB içindeki kimi siyasi gruplarca bazı tartışmaları körüklemek ve AB'yi daha parçalı hale getirmek için kullanılabileceği" uyarısını yaptı.

AB genelinde birbirinden farklı düşünen ve hisseden insanların varlığına işaret eden Michel, İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın "AB'nin içerisine getirilerek zorluk çekmenin zamanı olmadığını" aktardı.

- "Uluslararası hukuka saygı" vurgusu

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Mısır gibi komşu ülkelere kaçmak isteyenlere erişimin artırılması çağrısında bulunurken kapısını açan ülkelerin yaşayabileceği ekonomik zorluklara da değinen Michel, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı mali ve ekonomik zorluklar yaşayan bir ülke için bunun ne anlama geldiğini tahmin edebilirsiniz. Bu, bölgedeki bazı liderler ile Birleşmiş Milletlerin insani koridor oluşturulması için başlattığı girişimleri desteklemek amacıyla neler yapabileceğimizi görmeye ilişkin (Gazze'ye sınır) ülkelerle ilişki kurmamız gerektiği anlamına geliyor."

Michel, uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, "Böyle bir trajedi yaşanırken dahi temel ilkelere saygı duyulması gerektiği fikrine inanıyoruz." dedi.