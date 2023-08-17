Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Başkan Ursula von der Leyen'in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in misafiri olduğu, eleştirilerin hedefindeki ziyaretinin "kurallara tümüyle uygun ve kişisel bir gezi" olduğunu bildirdi.

Bir AB Komisyonu sözcüsü, AA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Bu, tamamen Komisyon'un yönergelerine uygun, kişisel bir geziydi." cevabını verdi.

Öte yandan Avrupa Parlamentosunun (AP) etkili milletvekillerinden Sophie in 't Veld, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ziyaretin, Birliğin yasalarına uygun olup olmadığını değerlendirmesi için AB Ombudsmanı'na başvurduğunu bildirdi.

In 't Veld, ayrıca eylülde yeniden toplanacak Genel Kurulda bu ziyaretin ele alınması için AP'den talepte bulunduğunu duyurdu.

Sosyal medya paylaşımında "AB Komisyonu, AB hukukunun uygulanmasından sorumludur. Tarafsız olması şarttır. AB Komisyonu Başkanı'nın, üye ülkelerden birinin başbakanının evinde tatil yapması, Komisyon'un karar alma sürecini tehlikeye atabilir." ifadelerini kullanan In 't Veld, AA muhabirinin sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

In 't Veld, von der Leyen'in Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in misafiri olarak Girit'e yaptığı ziyareti eleştirdiği paylaşımında "Bu (Von der Leyen Yunanistan'da tatil yaptığı) sırada Komisyon, geri itmeler, Yunanistan'daki tekne faciası soruşturması, muhalefet partisini hedef alan dinleme skandalı, bir araştırmacı gazetecinin faili meçhul cinayeti ve bağımsız gözetim organlarının baltalanması konusunda bariz bir şekilde sessiz kalıyor. Yunanistan ve hükümeti ile ilgili konular, AB Komisyonu'nda görüşülürken von der Leyen'in istifa etmesi uygun olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

AB Komisyonu'nu Yunanistan'ın ihlallerine karşı sessiz kalmakla suçlayan Hollandalı milletvekilinin eleştirileri, Avrupa basınında geniş yer bulmuştu.