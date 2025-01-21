Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salı günü, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile beraber Avrupa'nın “sert jeostratejik rekabetin yaşanacağı yeni bir döneme girdiğini” belirtti.

“Dibe doğru bir yarıştan kaçınılmasının" altını çizen AB Komisyonu Başkanı, Washington'a "birlikte çalışma" çağrısında bulundu.

Von der Leyen, yine yaptırımların, gümrük vergilerinin, ihracat kontrollerinin daha da artacağını, bu nedenle Avrupa'nın önümüzdeki çeyrekte büyümesini sürdürebilmek için "vites değiştirmesi gerektiğini" sözlerine ekledi. Çin ve Hindistan dahil diğer ülkelerle "yapıcı ilişkilerin" devam ettiğini, zorlu koşullara karşın Avrupa'nın iş potansiyelinin "açık" olduğunu da vurguladı.

"Birbirimize karşı yarışmıyoruz," diyen von der Leyen, "Ama zamana karşı yarışıyoruz. Müttefik ülkelerle veya aynı görüşte olduğumuz ülkelerle iş birlikleri yapmalıyız," ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, "Avrupa'daki bazı kişiler bu yeni gerçeklikten hoşlanmasa da, biz bununla başa çıkmaya hazırız. Değerlerimiz değişmeyecek. Ancak değişen dünyada bu değerleri savunmak için ortaya çıkan fırsatları her yerde aramalıyız." dedi.

Son bölümde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceklerine ilişkin kararnameyi imzalamasına da değinen von der Leyen, anlaşmanın "insanlığın en büyük umudu olmaya devam ettiğini" belirtti ve "Avrupa bu yolda yürümeye devam edecek ve küresel ısınmaya karşı mücadele etme çabasındaki tüm ülkelerle çalışmalarını sürdürecek" dedi.