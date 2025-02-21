AB Komisyonu, deniz altı kablolarının güvenliğini ve dayanıklılığını güçlendirmek için hazırladığı yol haritasını yayımladı.

Buna göre, deniz altındaki elektrik ve internet kablolarını içeren kritik altyapıların güvenliği artırılacak. Yeni bağlantılarda akıllı kablolar gibi yeni teknolojiler kullanılacak.

Akdeniz veya Baltık Denizi gibi bölgelerde deniz altı kablolarına yönelik tehditler yakından takip edilecek. Gerekli bölgelere erken uyarı sitemleri kurulacak.

Deniz altı kablolarını etkileyen olaylara karşı hızla müdahale edilecek.

Hasarlı kabloların hızlı biçimde onarılmasını sağlamak için AB kablo tamir filosu kuracak.

Deniz altı kablolara yönelik eylemlerde bulunanlara karşı yaptırımlar ve çeşitli diplomatik tedbirler alınacak.

Son dönemde, AB ülkelerinin deniz altı telekomünikasyon hatları yoğun saldırılara maruz kalıyor. Kesilen kabloların tamirleri hem pahalıya mal oluyor hem de uzun süre alıyor.