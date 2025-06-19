Güney Kıbrıs’ın Mayıs 2025’te Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde enflasyonu en düşük üye olduğu bildirildi.

Politis Eurostat’ın dün yayımladığı verilere dayandırdığı haberinde enflasyonun nisan ayındaki yüzde 1,4 değerinden yüzde 0,4’e düştüğünü ve geçen mayısa göre yüzde 3 azaldığını yazdı.

AB’nin yıllık enflasyon hızının 2025 Mayıs’ında yüzde 2,2’ye (Nisan’da yüzde 2,4) düştüğünü, bir yıl önceki hızın yüzde 2,7 olduğunu yazan gazete, en düşük yıllık enflasyon hızının yüzde 0,4 ile Güney Kıbrıs’ta gözlemlendiğini belirtti.

Öte yandan Fileleftheros 69 ülkenin değerlendirildiği “World Competitiveness Yearbook (Dünya Rekabet Yıllığı) 2025”te Güney Kıbrıs’ın 43’üncü sıradan 44’üncü sıraya gerilediğini bildirdi.

Habere göre bu yılki gerilemeye enerji maliyetleri, su kaynaklarının yönetimi ve hava taşımacılığı sebep oldu.