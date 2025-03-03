Avrupa Birliği (AB), Arakanlı Müslümanlar için 68 milyon avro yardım yapacağını duyurdu.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetimi'nden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'ı ağırladı.

Yunus ile yaptığı görüşmede Lahbib, AB'nin Arakanlı Müslümanlar için 68 milyon avro yardım yapacağını belirtti.

Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplardaki insani durumun giderek kötüleştiğinin altını çizen Lahbib, AB tarafından yapılacak yardımın bu durumu iyileştirmek için hala yetersiz olduğunu söyledi.

AB'nin yardımlarını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Yunus, Arakanlı Müslümanların durumunun Bangladeş için "büyük bir mesele" olduğunu ve yıllardır çözüme ulaşamadığını kaydetti.

Yunus, "Arakanlı Müslümanlar krizine uluslararası dikkati çekmeye çalışıyoruz." dedi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

1741009788152AB.docx