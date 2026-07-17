FIFA'dan yapılan açıklamada, 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadı'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final mücadelesine Vincic'in atandığı kaydedildi.

46 yaşındaki Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonundan Adham Makhadmeh olacak.

İki yıl önce UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalan Vincic, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar yönettiği 3 maçta 7 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi.

Vincic, son 32 turunda Meksikalı rakibiyle yaşadığı bir tartışmada ağzını kapatan Ekvadorlu Piero Hincapie'yi video incelemesinin ardından oyundan ihraç etmişti.