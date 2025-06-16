(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Pakistanlı Fahran Malik mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı.

Polis, 15.06.2025 tarihinde Lefkoşa’da Tanzimat Sokak Surlariçi’nde Farhan Malik’in şüpheli davranışlarından dolayı Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekipleri tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde konu şahsın 12.11.2022 tarihinden itibaren 946 gün Yetkili Makamdan izinsiz KKTC de ikamet ettiği tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının KKTC'ye 30 günlük ön izin ile geldiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ihracı için gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadet değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.