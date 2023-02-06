TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 912 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 385 kişinin yaralandığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Kilis Valisi Recep Soytürk ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirmelerin ardından açıklama yapıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu gece saat 04.17’de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Merkezi Kahramanmaraş’ın Kazancık ilçesi olarak tespit edilen ve son değerlendiremeye göre büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem geniş bir alanda hissedildi. Derinliği 7 kilometre olarak belirlenen depremde, Kahramanmaraş’ın yanı sıra, Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana illerimizde yıkıma yol açtı.

Deprem merkezine yakın diğer illerde de küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda yaşandığı anlaşılıyor. Suriye’nin sınırlarımıza yakın şehirlerinde de ciddi yıkımlar yaşanmıştır. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Valiliklerimiz tüm imkanları derhal seferber etmiştir. 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve Kızılay gibi kurumlarımız ekiplerini bölgeye göndermişlerdir. TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet konusunda eğitimi olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır. Önceliklerimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, dışardan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır. Binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespit ve kurtarma çalışmaları kesintisiz sürüyor.

Ankara’daki koordinasyon merkezimiz hemen faaliyete geçti. Bakanlarımız çalışmaları yerinde koordine etmeye başladılar. Ülkemizin her yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır."