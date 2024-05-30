Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede kaçak yaşam süren Cristoper Osratehin tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memur Dilara Kavuş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 29 Mayıs 2024 tarihinde saat 20:30 raddelerinde ülkeden çıkış yapmaya çalışırken, Ercan Havaalanında yakalandığını söyledi.

Polis, yapılan kontrolde zanlının 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren 912 gün KKTC'den ikamet izinsiz olduğu tespit edildiğini belirtti. Polis, Muhaceret Dairesinden yapılan soruşturmada ve temin edilen ifadede ülkede ikamet izinsiz olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının davaları görülünceye değin 20 günü geçmeyen süre ile cezaevinde tutuklu kalmasını etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.