Bakanlar Kurulu kararı ile dokuz güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatili yarın başlıyor.

Bakanlar Kurulu, 26 Mart’ta yaptığı toplantıda, kamu çalışanlarının 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılmalarına karar vermişti. 8 Nisan Pazartesi ile arife güne denk gelen 9 Nisan Salı'nın idari tatil verilmesi ve 3 gün sürecek bayramın ardından gelen hafta sonuyla bayram tatili 9 güne çıkarılmıştı.

Başbakan Ünal Üstel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, bayram öncesindeki 1 buçuk günlük sürede kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını, bayram tatilinin 9 gün olacağını açıklamış ve Ramazan Bayramı’nın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etmişti.