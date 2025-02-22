(Kamalı Haber) - KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Nijeryalı Joslin Kası Munguoakonk yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı Joslin Kası Munguoakonk’nın 18 Şubat 2025 tarihinde saat 13.15 raddelerinde Lefkoşa'da, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde bir polis ekibi tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30.09.2022 tarihinden beridir toplamda 872 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve yapılması gereken yazışmalar olduğunu kaydeden polis, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.