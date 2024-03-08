(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da çalıştığı Oero LTD. isimli iş yerinden 9 Kasım-6 Aralık 2022 tarihleri arasında tahsil ettiği 87 bin 941 TL’yi sirkat edip, casinoda harcayan Bulut Alev, hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlarından yargılanan sanık 2 yıl hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dün davayı karara bağladı. Kararı okuyan Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığı, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Barkın, sanığın mahkum olduğu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve vahim bir suç olduğuna vurgu yaptı. Yargıç, konu suçların işçi ile işveren arasındaki güveni sarsan suçlardan olduğuna değinip, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, oybirliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.