Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi oy sayımı sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), açılan 707 sandık sayısına göre milletvekilliği oy oranlarını şöyle açıkladı:
Tacan Reynar (TDP): %1.24
Ali Başman (UBP):%38.19
Sami Özuslu (CTP):%43.7
Figen Yaman Lesinger (YDP):%4.46
Serhan Aktunç (DP):%6.65
Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu):%1.30
Çetin Sadeli (Bağımsız):%0.83
Abdullah Korkmazhan (Bağımsız):%1.29
Alper Özsakınç (Bağımsız):%0.19
Talip Sancar (Bağımsız):%0.86
Meriç Erülkü,(Bağımsız):%0.49
Mert Taşkın (Bağımsız):%0.68
Nazım Özsever (Bağımsız)%0.12