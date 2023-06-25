Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi oy sayımı sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), açılan 700 sandık sayısına göre milletvekilliği oy oranlarını şöyle açıkladı:
Tacan Reynar (TDP): %1.24
Ali Başman (UBP):%38.27
Sami Özuslu (CTP):%43.61
Figen Yaman Lesinger (YDP):%4.5
Serhan Aktunç (DP):%6.66
Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu): %1.28
Çetin Sadeli (Bağımsız):%0.83
Abdullah Korkmazhan (Bağımsız):%1.29
Alper Özsakınç (Bağımsız):%o.19
Talip Sancar (Bağımsız):%0.86
Meriç Erülkü,(Bağımsız):%0.49
Mert Taşkın (Bağımsız):%0.67
Nazım Özsever (Bağımsız):%0.12