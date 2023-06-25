Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi oy sayımı sürüyor.

 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), açılan 700 sandık sayısına göre milletvekilliği oy oranlarını şöyle açıkladı:

Tacan Reynar (TDP): %1.24

Ali Başman (UBP):%38.27

Sami Özuslu (CTP):%43.61

Açılan 691 sandığa göre sonuçlar... Açılan 691 sandığa göre sonuçlar...

Figen Yaman Lesinger (YDP):%4.5

Serhan Aktunç (DP):%6.66

Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu): %1.28

Çetin Sadeli (Bağımsız):%0.83

Abdullah Korkmazhan (Bağımsız):%1.29

Alper Özsakınç (Bağımsız):%o.19

Talip Sancar (Bağımsız):%0.86

Meriç Erülkü,(Bağımsız):%0.49

Mert Taşkın (Bağımsız):%0.67

Nazım Özsever (Bağımsız):%0.12