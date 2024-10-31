Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Turizm Fakültesi'nin, 21-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında 7. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Kongresi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bildirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, kongreye, turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları üzerinde derinlemesine incelemelerde bulunacak bilim insanları ve sektör temsilcileri katılacak.

Kongrede, sürdürülebilir turizm uygulamaları, kültürel mirasın turizme entegrasyonu ve turizmde dijitalleşme gibi güncel konular ele alınacak. Ayrıca, kongre katılımcıları arasında yapılacak sunum ve tartışmaların bilimsel çalışmalara ve sektörel gelişmelere önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Kongre kapsamında bilim insanları, farklı deneyimleri ve araştırmaları paylaşma fırsatı bulacak.

Kongrenin temel hedeflerinden birinin “turizmin Türk dünyasında birleştirici bir güç olarak nasıl kullanılabileceğini incelemek” olduğu da belirtilirken, bu doğrultuda, zengin kültürel mirasa sahip bölgelerde bölgesel iş birliğini artırmanın öneminin vurgulanacağı kaydedildi.

Kongreye katılmak isteyen araştırmacılar, bildiri özetlerini 21 Mart tarihine kadar gönderebilecek. Kabul edilen bildiriler, bilim kurulu tarafından değerlendirilip, 21 Nisan 2025 tarihinde kongre web sayfasında duyurulacak.

Sunumlar Türkçe, Türk lehçeleri ve İngilizce dillerinde yapılabilecek. Detaylı bilgi ve başvuru için turkdunyasi.emu.edu.tr adresi ziyaret edilebilecek.