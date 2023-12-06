Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, “KKTC Türk dünyasının Akdeniz’e açılan penceresidir, o derece değerli ve kutsaldır” dedi.

Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’in en güneyindeki Türk devleti olarak 40’ıncı yılında geleceğe emin adımlarla bağımsız, hür ve özgür bir devlet olarak yürüdüğünü kaydetti.

İTÜ’lü mühendislerin Türkiye’den KKTC’ye asma borularla su temin projesinde büyük katkıları olduğu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, şimdi de yine İTÜ’lü mühendislerin katkılarıyla Türkiye ile KKTC arasına çift kablo çekilerek adanın her iki tarafının elektrik sıkıntılarına çözüm bulma için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Kırgızistan’daki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geçen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) fahri doktora unvanı takdim edildi.

Tatar, tören öncesinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin tarihine ait müzeyi ve öğrencilerin proje stantlarını da dolaştı.

Törende ilk olarak, KKTC’nin 40’ıncı yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs Türk halkına ait türküler seslendirildi, halk dansları gösterisi yapıldı. Ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40 yıllık tarihini anlatan video gösterildi.

- Rektör Prof. Koyuncu: “KKTC tüm ambargolara rağmen yüzü geleceğe dönük ve güçlü bir şekilde ayaktadır”

İTÜ Rektörü Prof. İsmail Koyuncu, yaptığı açılış konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla atılmasının ardından, 40 yıl önce KKTC’nin kurulmasına kadarki süreç hakkında bilgi vererek, “Tam 40 yıl önce kurulan KKTC tüm ambargolara rağmen yüzü geleceğe dönük ve güçlü bir şekilde ayaktadır” dedi.

İTÜ’nün de KKTC’nin gelişimi için sürekli iş birliklerinde bulunduğunu kaydeden Koyuncu, İTÜ Kuzey Kıbrıs yerleşkesinin bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Koyuncu, Asrın Projesi olarak nitelendirilen KKTC’ye Su Temini Projesi’nin plan süreçlerinden inşaat aşamasına kadar, İTÜ’lü mühendislerin yoğunlukta olduğu Türk mühendis ekiplerinin yer aldığını anımsatarak, asma borularla taşınma fikrinin de bir İTÜ’lü mühendise ait olduğunu söyledi, bu projenin dünyada eşi benzeri olmayan bir proje olduğunu vurguladı.

Rektör Koyuncu’nun konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a İTÜ rozeti takıldı, cüppe giydirilerek, İTÜ Fahri Doktora Diploması takdim edildi.

- Tatar: “40’ıncı yılında KKTC’nin bağımsız, özgür ve hür bir devlet olarak yürüdüğünü görmenin bahtiyarlığı içerisindeyim”

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, İTÜ’de bulunmaktan ve fahri doktora unvanı almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyıla adım atarken, KKTC’nin en güneydeki Türk devleti olarak 40’ıncı yılında bağımsız, özgür ve hür bir devlet olarak yürüdüğünü görmenin bahtiyarlığı içerisinde olduğunu kaydetti.

Tatar, karanın yanında deniz ve hava sahasındaki yetki alanlarıyla Kıbrıs’ın her zaman Akdeniz’de çok önemli bir ada olduğunu belirtti, 1571’de bu önemin farkında olan ataların Osmanlı İmparatorluğu’nun güvenliği için Kıbrıs’ı Venediklilerden almak adına bir yıl süre boyunca 80 bin şehit verdiğini hatırlattı.

- “Su Temin Projesi’yle Kıbrıs toprakları daha bereketlidir”

1878’te adanın İngiltere’ye kiralanması ve ardından ilhak edilmesiyle başlayan nüfus değişimlerine ve adadaki Enosis planlarına değinen Tatar, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortak kurucularından biri olan Kıbrıs Türk halkının, hukuka göre, her halk gibi kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Coğrafi gerçeklere de işaret eden Tatar, Türkiye ve Kıbrıs arasındaki mesafenin sadece 40 mil olduğuna dikkat çekerek, Girne’den Toros dağlarının rahatlıkla görülebildiğini ifade etti.

Su Temin Projesi’nin Türkiye’nin “mümkündür” demesiyle başladığını ve İTÜ’nün projede büyük katkıları olduğunu belirten Tatar, “Kıbrıs toprakları şu anda daha bereketlidir. Kıbrıs Türk halkı o kurak iklimde kaliteli sudan faydalanmaktadır. Başardık...” dedi.

- “Su projesi ardından elektrik projesi üzerinde çalışıyoruz”

Tatar, Türkiye ile Kıbrıs arasında yine İTÜ mühendislerinin katkılarıyla çift yönlü kablo çekilerek, Kıbrıs’ın her iki tarafının elektrik sıkıntısının çözümü için çalışmaların da yürütüldüğünü ifade ederek, bu projeyle ülkede güneşten elde edilen enerjinin Avrupa Birliği’ne kadar iletilebileceğini, yeterli olmadığı zamanlarda ise havuzdan Türkiye aracılığıyla elektrik alınabileceğini anlattı.

Bölgede uzlaşma, barış ve huzur için elektrik projesi ve diğer iş birliği önerilerini Güney ile paylaştığına işaret eden Tatar, bu iş birliği çağrılarının cevapsız kaldığını çünkü diğer tarafın adayı Yunan adası olarak gördüğünü ve Türkiye’yi adadan uzaklaştırarak Kıbrıs Türk halkını yok oluşa sürükleyecek “federalizm” üzerinde ısrarcı olduklarını kaydetti.

Yıllar itibarıyla Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın başlattığı şekilde Kıbrıs Türk halkının tüm iyi niyetiyle görüşmelere hazır olduğunu ifade etmesi ve fedakarlık göstermesine rağmen karşı tarafın cevabının her zaman “hayır” olduğunu belirten Tatar; bu gelişmeler ışığında yeni siyasetin iş birliği içerisinde eşit egemen iki devlet temelli olduğunu ve bunu bütün dünyaya ilan ettiklerini söyledi.

- “KKTC ve TC’nin haklarını sonuna kadar savunacağız”

Tatar, kendi demokrasisi ile, kurum ve kuruluşlarıyla ve sınırlarıyla Kıbrıs Türk halkının yoluna kendi devam etme kararına saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

KKTC’nin toprağının üç katı kadar Mavi Vatan’da hakkı olduğuna, Türkiye’nin de bölgede ana kıta olarak çok önemli hakları olduğuna işaret eden Tatar, “Ben KKTC Cumhurbaşkanı olarak, ekibimle birlikte, yüreğimizle her türlü hakkımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hakkını sonuna kadar savunacağız” dedi.

Kıbrıs’ın Türkiye için güvenlik açısından önemine vurgu yapan Tatar, “Büyük çıkarlar söz konusudur” diyerek, bu çıkarların maddi meselelerden öte tarihi, milli ve güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.

- “Kıbrıs konusu zor bir konu, milli bir konu”

Kıbrıs konusunun zor olmasının yanında milli bir konu olduğunu ve Türk Dünyası’nı ilgilendirdiğini belirten Tatar, Türk devletlerini bir araya getiren Türk Devletleri Teşkilatı’nın ileride çok daha önemli bir hale geleceğine inanç belirtti.

Tatar, “KKTC, Türk devletlerinin Akdeniz’e açılan bir penceresidir” ifadelerini kullandı, “O kadar önemli, o kadar milli ve o kadar kutsaldır” dedi.

Tatar, bugün dünyada yaşanan savaşları anımsatarak, garantörlüğün önemine vurgu yaptı; muhalefete her zaman söylediği gibi “saf olunmaması” gerektiğini dile getirdi; “1974 önce yapılanların 5 beterini de yapabilirler” ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin adadaki yatırımlarını sıralayan ve ülkenin geleceğe emin adımlarla yürümesi için güçlü kurumların öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, yapılacak her türlü akademik ve pratik çalışmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Fahri Doktora Töreni’nde KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel de hazır bulundu.

- Tatar’ın İstanbul temasları yarın da devam edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul programı kapsamında yarın, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ile bir araya gelecek ve İTO tarafından düzenlenen “40’ıncı yılında KKTC” sergisinin açılışını yapacak.

Tatar, ardından, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılında KKTC Perspektifi” isimli konferansta konuşma yapacak.

(CPY/GÜL) Fotoğraflı