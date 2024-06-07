Sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşaklar polis tarafından araç trafiğine kapatılacak

Green Pedal Cycling Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilecek 6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü ülke genelinde yapılacak.

Ada turunun 1’inci günü olan yarın saat 6.30’da, İskele Long Beach’te bulunan Cortado Cafe önünden hareket edilecek ve Gazimağusa istikametine devam edilerek ve sırasıyla St. Barnabas Yolu-Mutluyaka-Gazimağusa-Lefkoşa anayolu-Lefkoşa-Güzelyurt anayolu-Güzelyurt-Lefke anayolu güzergahı takip edilerek Lefke’de bulunan Velmer Otel’e gidilecek.

Pazar günü ise; saat 6.30’da Lefke Velmer Otel önünden başlanarak, Gemikonağı sahil yolu üzerinden Lefke-Güzelyurt Anayolu-Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu-Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu-Dörtyol-Alaniçi-Ötüken-İskele güzergahı takip edilecek ve İskele Long Beach’te bulunan Cortado Cafe önünde ada turu sona erecek.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, belirtilen yol güzergahlarında, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşaklar polis tarafından geçici olarak kesilerek araç trafiğine kapatılacak.

Belirtilen tarihlerde, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak sürücülerin kendileri ve sporcuların can, mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.