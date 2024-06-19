Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akıncılar’da tasarufunda kaçak etlerle yakalanan zanlı Osman Şanlıel tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Osman Şanlıel’in 18 Haziran 2024 tarihinde Mağusa – Lefkoşa anayolu üzürinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ÇÖŞ ekipleri tarafından şüpheli görülen ve durudurulan Osman Şanlıel’e ait çift kabin araç içerisinde yapılan aramada 640 Kilo Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak ithal edilen çeşitli etler bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlıdan suçüstü tutuklandığını ve şubeye celp edilerek konu ile ilgili izahat istendiğinde söz konusu etleri Akıncılar bölgesinde yol kenarında bulduğunu ve aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının ayrıca ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada ise buzluğunda toplam 10 kilo daha et bulunduğunu ve konu etler ile ilgili olarak da izahat olarak da önceki gün kapısında bulduğunu izahatında bulunduğunu söyledi. Polis bulunan etlerin veteriner dairesi ekipleri tarafından incelendiğini ve mührü olmadığını bu nedenle sağlıksız olduğunu rapor ettiğini söyledi. Polis çavuşu Ergüleç zanlının yapmış olduğu beyanların teyit tekzip edileceğini, ayrıca alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Y. Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.