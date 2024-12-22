61 yıl önce Türkeli’de (Ayvasıl) şehit düşenler Tekke Bahçesi’nde anıldı.

Lefkoşa Tekke Bahçesi’nde Ayvasıl şehitleri için bu sabah düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü, 39’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Sinan Gökoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, muharip derneklerden temsilciler, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

-Benan: "Kıbrıs Türk halkı örnek bir direniş ve dayanışma sergiledi"

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, köyde tek Türk bırakmayan Ayvasıl katliamının üzerinden 61 yıl geçtiğini, bu saldırının EOKA’nın Kıbrıslı Türklere yaptığı ilk saldırı olduğunu kaydederek, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığı sürdükçe böyle katliamlar bir daha yaşanmayacak” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda kendi bayrağı altında özgürce yaşayabilmesini şehitlere borçlu olduğunu vurgulayan Benan, Kıbrıs Türk halkının 1974’e kadar Türk kimliğini ve varlığını korumak için tüm imkansızlıklara, yokluklara ve binlerce şehide rağmen örnek bir direniş ve dayanışma sergilediğini söyledi.

Kıbrıs’ta yaşanılan unutulmaz acıların, Kıbrıs Türk halkına uygulanan soykırımların iyi bilinmesi, geçmişte yaşananların iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Benan, gerçeklerin doğru kaynaklardan öğrenilmesinin, egemenlik, özgürlük ve bağımsızlıkla ilgili bilincin hep güçlü tutulmasının önemine dikkat çekti.

Benan, “Kıbrıs’ta yeterince acı yaşayan, en ağır bedelleri ödeyen bizler, eşit haklara ve egemenliğe sahip Türkiye’nin garantörlüğüne dayalı insanca yaşayabileceğimiz bir ortamın sağlanması halinde kalıcı bir çözüm olabileceğine inanıyoruz” dedi.