Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İnsan kaçakçılığı suçundan tutuklanan Mesut Şanlı, Rasit Almohamad, Murat Kıyıcı, Onur Güren, Cuma Bakış, Mesut Raşit, Murat Onur Edip dün teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlılar Mesut Şanlı, Rasit Almohamad ve Murat Kıyıcı’nın Antalya’dan 9 metre uzunluğunda ‘Chico’ isimli zodyak ile mültecileri KKTC kara sularına bırakarak kaçmaya çalışırken, Sahil Güvenlik tarafından kovalama sonrası Girne açıklarında arasında yakalandıklarını açıkladı.

Sengil, 3 zanlının ifade verip suçlarını kabul ettiklerini belirtti. Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan cep telefonunun incelendiğini ve Onur Güren ile telefon görüşmesi tespit ettiklerini söyledi. Polis, lapta Belediyesinde çalışan Güren’in iş yerinin civarında pusu kurduklarını, araca bineceği esnada yakalamaya çalıştıklarını ancak zanlıların onları görünce telefonunu yere atıp kırdığını söyledi.

Yaşa dışı yollardan ülkeye getirilen 14 mültecinin bulunamadığını kaydeden Şengil, ayrıca zanlı Onur Güren’in benzer suçtan dosyası olduğunu kaydetti. Polis, ilk dört zanlının ardından suçla bağlantıları tespit edilen Cuma Bakış, Mesut Raşit ve Murat Onur Edip’in de tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, Mesut Şanlı, Rasit Almohamad, Murat Kıyıcı, Onur Güren, Mesut Raşit ve Murat Onur Edip’in 75 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine, Cuma Bakış’ın ise 35 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imza etmesine emir verdi.