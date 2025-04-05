Polis açıklamasında, olayın dün 12.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Sayıcı’ya yapılan otopside ölüm sebebinin; "Aterostlerotik Kalp Hastalığı, Obsturktif Akciğer Hastalığı, Siroz ve Çoklu Organ Yetmezliği” olduğu tespit edildi.

-Yılmaz’ın ölüm nedeni kalp krizi…

Hamitköy’de önceki gün kaldığı evde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Birol Yılmaz’a (E-54) yapılan otopside ölüm sebebinin; "Aterostlerotik ve Hipertrofik Kalp Hastalığı ile Kalp Krizi" olduğu tespit edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.