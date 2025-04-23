Girne’de Hasan Esat Işık Sokak üzerinde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki yaya Fatma Zehra Ünal yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Abdullah İskender (E-31), yönetimindeki NF 245 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada seyrettiği sokak üzerinde yolun batı istikametinden doğu istikametine doğru yaya olarak koşarak geçmeye çalışan Fatma Zehra Ünal’a (K-5) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Fatma Zehra Ünal, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk dildiği Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.