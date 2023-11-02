Türkiye’den katılacak alanında uzman bir çok konuşmacının yanı sıra ABD’den 2, Almanya’dan 1, Belçikadan 2, İspanya’dan 1, İtalyadan 2, Polonya’dan 1 ve Slovenya’dan 1 olmak üzere toplam 10 uluslararası konuşmacının da katılacağı 5. Uluslararası ve 17. Ulusal Yara Kongresi, 9-12 Kasım 2023 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 500 katılımcının ve pekçok endüstri temsilcisinin katılacağı kongrede Yara her boyutu ile ele alınacak.

Kongrede bilimselliğin yanı sıra KKTC’de bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu belirten Yara Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Uncu, kongre programı öncesinde Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni ziyaret ederek Adıyaman’da hayatını kaybeden Şampiyon Melekler için hem okul yönetimi ve ailelere başsağlığı dilemek, hem de yaşanılan büyük acıya sebep olan ihmalleri gündemde tutmak istediklerini belirtti.

Prof. Uncu yara tedavisine gönül vermiş Kıbrıslı meslektaşlarını da kongreye davet etti.