Yunan tarafının gündeminde Orta Doğu ve Ukrayna'daki son gelişmeler de bulunuyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Çin'e iki günlük resmi ziyaretinde ikili ilişkilerin yanı sıra ekonominin odakta olduğu temaslarda bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Miçotakis'in Başbakan Li Çiang'ın davetiyle bugün Çin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, diplomatik kaynaklar, Miçotakis'in ziyaretinde Çinli mevkidaşı Li'nin yanı sıra Devlet Başkanı Şi Cinping ve Meclis Başkanı Cao Lıci ile görüşeceğini bildirdi.

Miçotakis'e ziyaretinde, Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis ile Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Ekonomik İlişkiler Genel Sekreteri Maira Myrogianni eşlik edecek.

Öte yandan Ulaştırma Bakanı Hristos Staikuras da Frangoyannis ile hafta sonu Şanghay şehrinde düzenlenecek Çin Uluslararası Fuarı'na hükümeti temsilen katılacak.

Diplomatik kaynaklar, Miçotakis'in, "Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle" fuara katılmadan Atina'ya geri döneceğini kaydetti.

Miçotakis'in Pekin'deki görüşme gündeminin ikili ilişkiler ve ekonomi ağırlıklı olması bekleniyor.

Öte yandan hükümet kaynakları, Başbakan'ın ziyarette muhataplarıyla, "Orta Doğu ve Ukrayna'daki son gelişmelere odaklanan bölgesel ve uluslararası konuları tartışacağını" aktardı.

Yunan hükümeti Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan Çin'in bölgesel ve uluslararası güvenlik sorunlarında önemli rol oynayabileceğini düşünüyor.

- Ekonomik ilişkiler

Yunanistan, Çin ile ikili ticareti geliştirmek ve bu ülkeye ihracatını artırmak istiyor.

Çin'in Yunanistan'a ihracatı 2022'de yaklaşık 13 milyar dolara ulaşırken Yunanistan'a ihracatı yaklaşık 430 milyon dolar olmuştu.

Atina, dış ticaret açığını Çin'e daha fazla tarım ürünü ve standartlaşmış mallar satarak bir ölçüde telafi etmek istiyor.

Yunanistan'ın Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda açacağı ulusal standın, sanayi/inşaat, gemicilik, gastronomi/Akdeniz mutfağı, turizm ve kültür bölümlerinden oluşacağı ayrıca gıda sektöründen 20 Yunan şirketinin özel bir sergi kuracağı bildirildi.

- Çin kredi kuruluşları Yunanistan'ın yatırım notunu yükseltti

Miçotakis'in ziyareti, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poor's'un (S&P) 21 Ekim'de Yunanistan'ın kredi notunu 2008 mali krizinin ardından ilk kez yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmesinin ardından geldi.

S&P'nin Yunanistan'ın kredi notu BBB-'den BB+'a yükseltmesinin ardından, Çinli kredi derecelendirme kuruluşları Lianhe, ülkenin notunu BBB-'den BBB'ye, Chengxin ise B-'den BB+'ya yükseltti.

Çin'in Atina Büyükelçiliği, 30 Ekim'de Yunanistan Ulusal Ekonomi ve Finans Bakanlığına kredi notundaki artış için tebrik mesajı yolladı.

Pekin yönetimi, kredi notunun iyileşmesinin Yunanistan'a yönelik Çin yatırımları ile ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesine katkı sağlayacağı mesajını verdi.

- Kuşak ve Yol işbirliği

Miçotakis'in ziyaretinde iki ülke arasında Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki işbirliğinin de ele alınması bekleniyor.

Yunanistan'ın Pire Limanı, tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı amaçlayan girişimin deniz ayağı olan 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nun Akdeniz'deki önemli duraklarından biri konumunda bulunuyor.