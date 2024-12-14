Alkollü sürücü alkollü yayaya çarptı

Ülkede dün meydana gelen 5 trafik kazasında 7'si hafif 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Gazimağusa’da dün saat 19.30 sıralarında Ceyhan Sokak üzerinde, Doğukan Akan (E-23) yönetimindeki NM 830 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Mustafa Kemal Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce bulvara giriş yapıp sola doğru dönüşe geçti.

O esnada yolun karşısına geçmeye çalışan 148 miligram alkollü içki tesiri altındaki yaya Sedat Duru (E-57)’ya sol dikiz aynası ile çarpan Akan, kaza sonucu Duru’nun sol dirseğinde kırığa sebep oldu.

Polis açıklamasında, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol dirseğinde kırık teşhis edilen Duru’nun yapılan tedavinin ardından kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığı kaydedildi.

-Girne’de trafik kazası… 1 yaralı

Girne’de dün akşam 20.30 sıralarında Beycanlar Mağazaları’na ait isimsiz ara sokakta, Eşref Talha Turgut (E-25) yönetimindeki YB 173 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce Atatürk Caddesi’ne giriş yaparak o esnada caddede seyreden Murat Dönmez (E-18) yönetimindeki MP 358 plakalı salon aracın önünü tıkadı ve kazaya sebep oldu.

Kaza sonucu yaralanan YB 173 plakalı araçtaki yolcu Özge Sari (K-21), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

-Dörtyol kavşağında kaza… 1 yaralı

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde dün akşam 21.00 sıralarında Dörtyol sığınmalı yol kavşağında, Asrae Shadan (K-45) yönetimindeki PR 706 plakalı araçla Dörtyol istikametinden gelerek, sığınmalı yol kavşağı üzerinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Geçitkale istikametine doğru dönüşe geçti.

O esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Zühtü Yavuz (E-65) yönetimindeki LT 662 plakalı aracın önünü tıkayarak kazaya neden olan Shadan, kaza sonucu Yavuz’un kaburgasının kırılmasına neden oldu.

Polis açıklamasına göre, Yavuz, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ kaburgasında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

-Lefkoşa’daki alkollü sürücünün sebep olduğu kazada 1 kişi yaralandı

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, dün gece 22.30 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, Abdullah Kulak (E-23) 212 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JD 526 salon araçla seyrettiği sırada Eda Enver Eczanesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Yağmur Sokak’a doğru dönüşe geçen Onur Gürkan Genç (E-26) yönetimindeki ZUY 802 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan JD 526 plakalı araç, bir takla attıktan sonra tavanı üzerinde sürüklenerek durdu. Kaza sonucu yaralanan JD 526 plakalı araç sürücüsü Abdullah Kulak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

Lefkoşa’daki Yakın Doğu Bulvarı üzerinde bu sabah 04.40 sıralarında Mustafa Taşdelen (E-22) yönetimindeki VY 807 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve kaldırım taşlarına çarptıktan sonra, bir takla atıp tavanı üzerinde sürüklenerek Fuar Alanı önlerinde tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mustafa Taşdelen ve araçtaki yolcular Murat Taşdelen (E-17), Çağrı Onur Taşdelen (E-18), Melda Altunkaya (K-21) ve Begüm Nur Sokulgan (K-20), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, araç sürücüsü Mustafa Taşdelen, Melda Altunkaya ve Begüm Nur Sokulgan acil serviste gözetim altına alındı.

Murat Taşdelen omurgasında kırık ve Çağrı Onur Taşdelen ise şakak kemiğinde kırık teşhisi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi ve Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı.