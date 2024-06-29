“46. Güzelyurt Portakal Festivali” kapsamında dün akşam sanatçılar Arif Edizer ile İpek Amber, konser verdi.

Güzelyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konser finalinde birlikte düet yapan Arif Edizer ile İpek Amber, Barış Manço’nun “Gül Pembe” adlı şarkısını seslendirdi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar konserin sonunda sanatçılara çiçek takdim ederek, ülkede yerel sanatçılara önem vermenin geleceğe yatırım yapmak olduğunu söyledi.

Festival kapsamında dün akşam ayrıca Retro Çalgıcıları, Park Meydan’ında konser verdi.