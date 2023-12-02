Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 451 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 3 araç sürücüsü tutuklandı ve 48 araç ise trafikten men edildi.

Polis açıklamasına göre, toplam 2 bin 254 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen sürücülerin 252’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 44’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 85’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.