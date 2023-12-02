Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit, Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak, devlet yetkililerine eleştirilerde bulundu, KKTC’de bu özel günün, "anlamlarının dışında değerlendirilen" tüm özel günler gibi değerlendirilmeye devam ettiğini kaydetti.

Mesajında, “Dünya Engelliler Farkındalık Günü ”nün engellilerin haklarına saygı gösterilmesi, eşit fırsatlar sunulması ve toplumda ayrımcılığın önlenmesi için bir fırsat olduğunu kaydeden Kibrit, engellilerin yaşadığı zorluklara çözüm bulmak, engelli bireylerin potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarmak ve toplumda tam katılımlarını sağlamak için bu özel günün öneminin çok büyük olduğunu vurguladı.

Gün nedeniyle konu ile alakalı sivil toplum örgütlerinin idarecilerinin, devlet yetkililerine ziyaretlerini gerçekleştirip istem paketlerini her yıl olduğu gibi sunmaya devam edeceklerini belirten Kibrit, idarecilerin de “hiç merak etmeyiniz biz hep yanınızdayız, sizleri çok seviyoruz, bakın daha dün ilaç alamadığınız, tıbbi malzeme eksikliğinden evlerinizde kapalı kaldığınız, sokağa çıkıp toplumla karışamadığınız için en az sizler kadar üzgün ve kızgınız, bunları size yapanlara lanet olsun” diyeceklerini ifade etti.

Kibrit mesajında şunları kaydetti:

“ Bir de ‘Hadi siz çalıp oynayınız, şarkılar söyleyiniz biz de bakın ne güzel alkışlıyoruz sizleri’ ve benzer söylemleri havada uçuşacak. Fotoğraf çekmeyi de unutmayacaklar biz engellilerle birer bibloymuşuz gibi. Sonrasında da boy boy sosyal medya sayfalarında paylaşımlar en değerlilerimiz diye.

Peki yarın ne mi olacak? Sadece 4 Aralık Pazartesi olacak.

İlaç olmadığı için çırpınışlarımız, bağırışlarımız öfkemiz, tıbbi malzeme olmadığı için ağlamalar yalvarmalar, analar ise ‘Allah’ım çocuklarımın canından önce benimkini alma’ duaları ile ne yazık ki devam edecek. Ta ki 10-16 Mayıs Engelliler Haftasına kadar. İşte tam da bu yüzden bu üç eşitlik-hak-adalet aralığındayız. Hep aralıkta kalmaya da devam edeceğiz. Bu satırları tam bitirirken, hükümetimizden bir müjde düştü telefonuma ‘17 yıl sonra ilk’ diye 1 Aralık itibarı ile engelli istihdamı yaptık. Tüm engellilerimize hayırlısı olsun!”.