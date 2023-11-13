15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü, yarın Lefkoşa’da düzenlenecek Cumhuriyet Korteji ile kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen “40. Yıl Cumhuriyet Korteji”, Lefkoşa bölge okullarından ve üniversitelerden gelecek öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında öğrenciler, 100’er metrelik KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları taşıyacak.

Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, yarın saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünden başlayacak kortej yürüyüşü, Asal Şube, Girne Kapısı, Mahkemeler güzergâhını izleyerek Cumhurbaşkanlığı’nda sona erecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak.